СК и прокуратура Кузбасса проверят информацию о жестоком избиении подростков

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В Кузбассе следователи проведут проверку по информации из СМИ об избиении подростков группой сверстников. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области во вторник, 26 января.

Проверка организована после сообщений о том, что подростки жестоко избили сверстников в городе Таштаголе. Правоохранители проверят все доводы из сообщений. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, уточнили в сообщении.

Помимо этого, проверку проведет также прокуратура Кемеровской области. В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности.

Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую Следственным комитетом, добавили на сайте ведомства.

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