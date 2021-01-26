СК проведет проверку по факту смерти пенсионера в очереди в банке на Сахалине

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Пенсионер скончался в отделении одного из банков в Сахалинской области. Пожилой мужчина умер, ожидая своей очереди к специалисту. Следственный комитет по региону проведет по данному факту проверку. Об этом сообщается в понедельник, 25 января, на сайте ведомства.

Инцидент случился в городе Долинск. В отделение кредитной организации пришел 74-летний пенсионер. Он сел на лавку в ожидании своей очереди, но когда пришло время его обслуживания, не откликнулся на призыв сотрудника банка.

На место происшествия прибыли сначала врачи, а потом полиция, которая не обнаружили на теле мужчины повреждений.

Патологоанатомы заключили, что пенсионер умер в очереди от сердечно-сосудистой недостаточности.

В ходе проведения дальнейшей проверки сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства смерти мужчины и примут меры профилактического характера.

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