Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук
Фото: facebook / Ирина Токарчук

Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Ирина Токарчук, известная по «Джентльмен-шоу», скончалась в Одессе на 62-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях ее друг Евгений Женин.

Он уточнил, что причиной смерти артистки стал внезапный сердечный приступ. По словам друга актрисы, только несколько дней назад она строила планы с подругой о том, как отметить Татьянин день.

— Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда, везде и всеми, а у нас в Одессе — так просто без этого никак, — написал Женин в Facebook.

Ирина Токарчук запомнилась зрителям по ролям в проектах «Джентльмен-шоу» и «Маски-Шоу». Она также снялась в таких картинах, как «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Пара гнедых», «Астенический синдром».

сердечный приступсмерть актрисысмерть
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте