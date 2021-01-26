Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

Фото: facebook / Ирина Токарчук

Актриса Ирина Токарчук, известная по «Джентльмен-шоу», скончалась в Одессе на 62-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях ее друг Евгений Женин.

Он уточнил, что причиной смерти артистки стал внезапный сердечный приступ. По словам друга актрисы, только несколько дней назад она строила планы с подругой о том, как отметить Татьянин день.

— Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда, везде и всеми, а у нас в Одессе — так просто без этого никак, — написал Женин в Facebook.

Ирина Токарчук запомнилась зрителям по ролям в проектах «Джентльмен-шоу» и «Маски-Шоу». Она также снялась в таких картинах, как «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Пара гнедых», «Астенический синдром».