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Столичных школьников пригласили принять участие в футбольном конкурсе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичных школьников пригласили принять участие в футбольном конкурсе

Юлия Ямпольская

Город

Командные соревнования «Великолепная семерка 2.0» пройдут в столице в феврале для учащихся старших классов. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Так, спортсмены мини-футбольного клуба «Спартак» запишут видео специально для проекта. Соревнования по жонглированию футбольным мячом пройдут для учеников 6–11-х классов. Отмечается, что 1 февраля стартует турнир среди 10–11-х классов, в марте они пройдут для 8–9-х классов, а в апреле себя покажут 6–7-е классы.

Юные спортсмены каждой четвертой школы Москвы стали участниками этого конкурса. В каждой из возрастных групп конкурс пройдет в два этапа. Для участия в отборочном этапе нужно записать видео, в котором участники команды в течение одной минуты должны жонглировать футбольным мячом.

Ролик необходимо загрузить на облачный сервис, а ссылку указать в форме регистрации. В финале окажутся команды, которые выполнили максимальное количество повторений. Победителям предстоит вновь жонглировать футбольным мячом в течение одной минуты, но теперь можно использовать только одну ногу. Видео следует отправить на электронную почту ZyablovAV@edu.mos.ru.

Финалисты соревнований получат дипломы и призы от Московского центра «Патриот. Спорт».

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