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Российские школьники запустили акцию «Добрая суббота»
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Российские школьники запустили акцию «Добрая суббота»

Анастасия Волоснова

Город

Российские школьники запустили акцию «Добрая суббота» в рамках тематической недели «Новый год — большие цели». Ребята являются участниками проекта «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба развлекательно-образовательной программы.

Для участия в акции «Добрая суббота» все желающие должны начать свой год с полезных привычек. В субботу, 23 января, юные организаторы акции предлагают россиянам помочь пожилым соседям, убрать во дворе снег, покормить птиц или просто провести время с семьей.

Во время акции предлагается делать фото и видео своих добрых поступков и выкладывать их с хештегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота в социальных сетях. Субботний проект планируют сделать еженедельным.

Организаторами акции стали Федор Владимиров из Пермского края, Динара Гафина из Татарстана, Диана Галстян из Москвы, Екатерина Сталевская из Тюменской области и Валерия Полынцева из Волгоградской области. В рамках недели «Новый год — большие цели» конкурса «Большая перемена» они развивают свои навыки планирования и выбирают будущую профессиональную сферу.

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