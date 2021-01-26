В Госдуме оценили идею освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

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Предложение освободить от уплаты госпошлины граждан, которые впервые регистрируют юридическое лицо или индивидуальное предпринимательство (ИП), прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Об этом сообщается на сайте RT.

По мнению спикера, внимание к среднему и малому бизнесу является правильным, а его сокращение на фоне пандемии коронавирусной инфекции заставляет беспокоиться. Однако Владимир Гутенев отметил, что необходимо продолжать развивать политику, реализуемую российским правительством и Минпромторгом.

— Я говорю о мерах, которые направлены на обеспечение субсидируемыми процентными ставками, льготными кредитами, создание преференций в отдельных отраслях, — пояснил эксперт.

По его словам, если заниматься данным направлением, то в дальнейшем будет видно, что малый бизнес и ИП будут снова активно регистрироваться, развиваться и становиться средними предприятиями, а затем и крупными.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

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