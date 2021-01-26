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В Госдуме оценили идею освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Госдуме оценили идею освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Елена Фролова

Общество

Предложение освободить от уплаты госпошлины граждан, которые впервые регистрируют юридическое лицо или индивидуальное предпринимательство (ИП), прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Об этом сообщается на сайте RT.

По мнению спикера, внимание к среднему и малому бизнесу является правильным, а его сокращение на фоне пандемии коронавирусной инфекции заставляет беспокоиться. Однако Владимир Гутенев отметил, что необходимо продолжать развивать политику, реализуемую российским правительством и Минпромторгом.

— Я говорю о мерах, которые направлены на обеспечение субсидируемыми процентными ставками, льготными кредитами, создание преференций в отдельных отраслях, — пояснил эксперт.

По его словам, если заниматься данным направлением, то в дальнейшем будет видно, что малый бизнес и ИП будут снова активно регистрироваться, развиваться и становиться средними предприятиями, а затем и крупными.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины.

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бизнеспредпринимателиВладимир Гутенев
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