Права собственности зарегистрировали на первые квартиры по реновации в трех районах Москвы

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 139 Карта всех событий

Столичным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) были зарегистрированы права собственности на первые квартиры еще в трех домах по программе реновации жилья, которые находятся в Южном Чертаново, Кузьминках и в районе Богородское. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что первый дом располагается по адресу Варшавское шоссе, дом 139. Там расположено 345 квартир, из них 123 — однокомнатные, 155 — двухкомнатные, 64 — трехкомнатные и три — четырехкомнатные.

Второй дом построили в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, дом 103А. Его площадь — 13,1 тысячи квадратных метров. Объект рассчитан на 141 квартиру, из которых 46 — однокомнатные, 76 — двухкомнатные и 19 — трехкомнатные.

Еще один дом общей площадью 9,2 тысячи квадратных метров находится в районе Богородское по адресу улица Миллионная, дом. 3, корпус 1.

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