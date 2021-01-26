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Около четырех тысяч человек переселят по программе реновации в районе Фили-Давыдково
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около четырех тысяч человек переселят по программе реновации в районе Фили-Давыдково

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Малая Филёвская улица, 22 Карта всех событий

В столичном районе Фили-Давыдково на первом этапе реализации программы реновации жилья планируется переселить почти четыре тысячи человек. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новые квартиры предоставят 3,9 тысячи горожан, которые проживают в 22 домах. На данный момент на территории подобрано 10 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом более 200 тысяч квадратных метров.

Руководитель ведомства уточнил, что в районе Фили-Давыдково завершили переселение 270 семей из пяти домов в «стартовый» № 22, который находится на Малой Филевской улице.

Всего в столичном районе планируется переселить 21,5 тысячи жителей из 119 домов.

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