Первый дом в столичном районе Митино будет заселен по реновации в 2021 году

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В 2021 году для переселения по программе реновации жилья будет передана новостройка на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, дом находится по адресу улица Парковая, дом 33. Порядка 250 семей обеспечат новым жильем до 2024 года. Новостройку ввели в конце 2020 года. Она была построена по индивидуальному проекту, уточнил руководитель ведомства.

— В программу реновации в Митино включено 14 домов, где проживает более двух тысяч человек, для ее реализации подобрано две «стартовые» площадки на Парковой улице: это введенный дом № 33 и владение 7, для которого идет разработка градостроительной документации, — отметил Левкин.

Всего на северо-западе столицы по реновации переселят свыше 86 тысяч жителей из 431 дома. Для организации волнового переселения горожан подобрано 26 «стартовых» площадок.

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