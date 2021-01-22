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Около 30 жилых домов построят по программе реновации на юго-востоке столицы
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 30 жилых домов построят по программе реновации на юго-востоке столицы

Юлия Ямпольская

Город

На юго-востоке столицы построят 29 домов по программе реновации жилья. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, в проектировании находятся еще 11 домов. Всего с момента старта программы в округе ввели в эксплуатацию восемь жилых домов площадью более 55 тысяч квадратных метров на 1224 квартиры.

Так, для жителей создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Территорию около домов благоустроят и озеленят, во дворах появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. На территории округа планируется построить 57 объектов, среди них 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детская и детско-взрослая поликлиники, передает агентство городских новостей «Москва».

Также на юго-востоке столицы появятся спортивные объекты, среди них шесть ФОКов, спортивно-оздоровительный комплекс и ледовый дворец.

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