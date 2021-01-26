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Строительство дома по реновации началось в Южнопортовом районе столицы
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство дома по реновации началось в Южнопортовом районе столицы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения, 5А Карта всех событий

Началось строительство жилого дома на 182 квартиры в столичном районе Южнопортовый по программе реновации жилья. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Уточняется, что новостройка появится по адресу улица 1-я Машиностроения, дом 5а, возле станции метро «Дубровка».

В доме предусмотрены квартиры для маломобильного населения, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Общая площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, специалисты остеклят балконы и лоджии, на фасадах предусмотрят ниши под наружные блоки кондиционеров. На первых этажах будут находиться входные группы с просторным холлом, колясочные, помещения для консьержа и нежилые помещения общественного назначения.

Читайте также: Права собственности зарегистрировали на первые квартиры по реновации в трех районах Москвы

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