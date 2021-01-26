Жители столицы смогут выбрать темы для экскурсий проекта «Московский экскурсовод»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Голосование открылось в проекте «Активный гражданин». Так, жители столицы смогут выбрать темы для новых экскурсий проекта «Московский экскурсовод» в 2021 году. Об этом во вторник, 26 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Проект создали для учащихся школ и колледжей, желающих узнать историю города или стать экскурсоводами в будущем. На лекциях ребята будут ходить в музеи, на экскурсии, изучат историю и архитектуру города, а также научатся речевому этикету и секретам работы профессиональных гидов.

Горожане определят, какие исторические маршруты дополнят проект «Московский экскурсовод» в новом учебном году. Среди вариантов будут представлены «Дорогой Победы» (экскурсия по Тверской улице, Манежной и Красной площади), «История Победы» (пешеходная экскурсия по залам и экспозициям Музея Победы), «Память Победы» (прогулка по диорамам и символическим памятникам парка Победы), «Садовое кольцо в годы войны» (экскурсия по местам защитных сооружений и памятникам военных и послевоенных лет), а также «Подвиг дивизий народного ополчения Москвы» (экскурсия по экспозиции Музея обороны Москвы).

Участники голосования смогут выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой экскурсионный маршрут.

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