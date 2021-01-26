Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители столицы смогут выбрать темы для экскурсий проекта «Московский экскурсовод»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы смогут выбрать темы для экскурсий проекта «Московский экскурсовод»

Юлия Ямпольская

Город

Голосование открылось в проекте «Активный гражданин». Так, жители столицы смогут выбрать темы для новых экскурсий проекта «Московский экскурсовод» в 2021 году. Об этом во вторник, 26 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Проект создали для учащихся школ и колледжей, желающих узнать историю города или стать экскурсоводами в будущем. На лекциях ребята будут ходить в музеи, на экскурсии, изучат историю и архитектуру города, а также научатся речевому этикету и секретам работы профессиональных гидов.

Горожане определят, какие исторические маршруты дополнят проект «Московский экскурсовод» в новом учебном году. Среди вариантов будут представлены «Дорогой Победы» (экскурсия по Тверской улице, Манежной и Красной площади), «История Победы» (пешеходная экскурсия по залам и экспозициям Музея Победы), «Память Победы» (прогулка по диорамам и символическим памятникам парка Победы), «Садовое кольцо в годы войны» (экскурсия по местам защитных сооружений и памятникам военных и послевоенных лет), а также «Подвиг дивизий народного ополчения Москвы» (экскурсия по экспозиции Музея обороны Москвы).

Участники голосования смогут выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой экскурсионный маршрут.

Читайте также: Еще девять объектов культуры введут в эксплуатацию в Москве до конца 2021 года

Голосование«Активный гражданин»Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте