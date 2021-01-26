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Финляндия будет закрыта для туристов из России до конца февраля
Фото: pixabay/Fuzz

Финляндия будет закрыта для туристов из России до конца февраля

Елена Фролова

Туризм

Въезд на территорию Финляндии пока закрыт для россиян, несмотря на то, что в России сняты ограничения на пересечение границы финнами. Как сообщают «Невские новости», ограничения для жителей РФ по решению финского правительства продлены до 25 февраля.

По словам представителя финского министерства внутренних дел (МВД) Эриикка Койстинена, границы будут закрыты для ряда стран, в том числе и России. Отмечается, что в дальнейшем ограничения могут продлить.

Ранее стало известно, что власти России отменяют запрет на въезд для граждан таких стран, как Финляндия, Индия, Катар и Вьетнам. Авиасообщение с этими странами возобновят с 27 января. Полеты будут проводить российская авиакомпания «Аэрофлот» и финская авиакомпания Finnair.

Читайте также: «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из Москвы в Хельсинки

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