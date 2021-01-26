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«Красивая и естественная»: Вера Брежнева поделилась снимками с отдыха
Фото: instagram.com/ververa

«Красивая и естественная»: Вера Брежнева поделилась снимками с отдыха

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Вера Брежнева поделилась серией снимков, снятых на отдыхе в Италии. Подборку фото она опубликовала в своем Instargam-аккаунте.

На них экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в длинном объемном светлом свитере и высоких черных ботинках в стиле милитари. На голове у Брежневой собран обычный пучок. Фотографии сделаны на фоне зеленых растений. Певица позирует в солнечных очках. Она отметила, что фотографом выступила ее дочь Сара.

По словам Брежневой, отдых наполнил ее силами, которые позволят ей полноценно работать.

Подписчики оценили естественность в образе звезды.

«В этих фото вся Вера. Солнечная, лучезарная, красивая, естественная, настоящая! Браво, Вера!»; «Как мило и как стильно»; «Вы такая красивая», — осыпали Брежневу комплиментами поклонники.

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отпускфото в соцсетиВера Брежнева
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