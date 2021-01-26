«Кукляшки»: Максим Галкин показал архивное видео с нежными играми Гарри и Лизы

Фото: Страница Максима Галкина в Instagram / @maxgalkinru

Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсетях видеоролик, снятый четыре года назад. На нем дети артиста и Аллы Пугачевой ведут диалог в детском электромобиле.

Во время игры Гарри и Лиза проявляют взаимную нежность и по очереди целуют друг друга в щеку. Затем Гарри предлагает сестренке набрать скорость.

— Может, на твоей машине поедем вместе? — через время обращается Гарри к Лизе.

Получив согласие сестры, он галантно подает ей руку, помогая выбраться из детского автомобиля.

Подписчики звезды умилились манерам маленького джентльмена.

«Как он ей помогает в конце»; «Сладули»; «Одно удовольствие смотреть, какими хорошими они растут»; «Какие же они классные, милые, чудо просто»; «Прелесть какие смешные»; «Кукляшки!» — написали фолловеры в комментариях к посту в Instagram.

Ранее Галкин показал, как они вместе с сыном делают ремонт.

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