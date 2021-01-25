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«Правильное воспитание!»: Галкин привлек сына к ремонту дома
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Правильное воспитание!»: Галкин привлек сына к ремонту дома

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин продемонстрировал поклонникам, как приучает сына Гарика к физическому труду.

В своем Instagram Галкин опубликовал видео, запечатлевшее, как Гарик помогает закрепить металлическую платину на стыке между комнатным порогом и лестничной площадкой.

Вооружившись инструментами, Гарик приступил к ремонту под чутким руководством отца. Сестра Гарика Лиза наблюдала за происходящим.

Подписчики Галкина в комментариях высоко оценили педагогические приемы шоумена, с младых ногтей приучающего детей к труду. Многие назвали это «правильным воспитанием», а Галкина — «суперпапой».

Ранее дочь Галкина и Пугачевой Лиза рассказала, как правильно мыть руки.

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ремонтдети звездМаксим Галкин
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