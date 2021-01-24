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«Просто прелесть»: Лиза Галкина рассказала, как правильно мыть руки
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Просто прелесть»: Лиза Галкина рассказала, как правильно мыть руки

Виктория Родимкина

Звезды

Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза поделилась правилами гигиены. Девочка рассказала, как правильно мыть и вытирать руки.

Поклонники опубликовали в Сети видео, на котором семилетняя Лиза разговаривает с мамой.

— Надо всегда хорошо мыть руки! Хорошо намыливать и вытирать! А не просто сбрызнуть и все! — заявил ребенок.

Поклонники оценили опубликованный ролик: «Очень красивая, милая девочка, прелесть маленькая и актриса будущая»; «Такая умница»; «Ну чудо просто, а не Лиза»; «Лизочка просто прелесть!».

Ранее Максим Галкин опубликовал на своей странице видео, на котором его дети, близнецы Гарри и Лиза, разыграли мини-спектакль. Ребята представили комичную сценку на лестнице в своем доме.

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гигиенаМаксим ГалкинЛиза Галкина
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