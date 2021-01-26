Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.com.

Так, большая часть пожаловавшихся работу Instagram отмечали проблемы с загрузкой, еще 27 процентов отметили невозможность войти в соцсеть, 17 процентов указали, что проблемы есть на веб-сайте. проблему в работе Instagram отметили жители России, Эстонии и Финляндии.

В этих же странах зафиксированы проблемы с работой мессенджера WhatsApp. Преобладающее большинство отметили проблемы подключения к серверу, 15 процентов указали на неполадки с веб-сайтом, еще один процент пожаловались на невозможность авторизации, сообщает Downdetector.com.

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