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В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой

Анастасия Колоскова

Технологии

В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.com.

Так, большая часть пожаловавшихся работу Instagram отмечали проблемы с загрузкой, еще 27 процентов отметили невозможность войти в соцсеть, 17 процентов указали, что проблемы есть на веб-сайте. проблему в работе Instagram отметили жители России, Эстонии и Финляндии.

В этих же странах зафиксированы проблемы с работой мессенджера WhatsApp. Преобладающее большинство отметили проблемы подключения к серверу, 15 процентов указали на неполадки с веб-сайтом, еще один процент пожаловались на невозможность авторизации, сообщает Downdetector.com.

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