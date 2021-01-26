Специалист рассказал способы найти любой смартфон без геолокации

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Самым распространенным способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации можно определить условное местоположение гаджета несколькими способами. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Так, устройства на базе IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая позволяет в случае потери смартфона установить его геолокацию через Google или ICloud-аккаунт. Если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.

— Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда, — пояснил специалист.

Он отметил, что точность такого подхода невелика, так как данными о подключении к вышке располагает только провайдер, который может их предоставить лишь по запросу компетентных органов.

— Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации, — сообщил Кашкин.

Также без геолокации можно определить условное местоположение устройства по геотегам, которые проставляются в социальных сетях для обмена фото и видео. Так, если пользователь при публикации поста указал местоположение, то любой человек получает автоматически доступ к месту, где был сделан снимок, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон