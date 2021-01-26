Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалист рассказал способы найти любой смартфон без геолокации
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Специалист рассказал способы найти любой смартфон без геолокации

Юлия Курганова

Технологии

Самым распространенным способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Но и при выключенной геолокации можно определить условное местоположение гаджета несколькими способами. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Так, устройства на базе IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая позволяет в случае потери смартфона установить его геолокацию через Google или ICloud-аккаунт. Если геопозиционирование отключено, то сохранить местонахождение устройства в тайне не удастся.

— Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда, — пояснил специалист.

Он отметил, что точность такого подхода невелика, так как данными о подключении к вышке располагает только провайдер, который может их предоставить лишь по запросу компетентных органов.

— Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации, — сообщил Кашкин.

Также без геолокации можно определить условное местоположение устройства по геотегам, которые проставляются в социальных сетях для обмена фото и видео. Так, если пользователь при публикации поста указал местоположение, то любой человек получает автоматически доступ к месту, где был сделан снимок, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда опасно заряжать смартфон

смартфонысоветы специалистагеолокация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте