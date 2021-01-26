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В Кремле прокомментировали прошедшие несогласованные акции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Кремле прокомментировали прошедшие несогласованные акции

Виктория Родимкина

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в субботу, 23 января, несогласованные акции.

Он заявил, что люди, прикрывающиеся людьми, «похожи на террористов».

— Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли, — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, дети на незаконные акции попадают из любопытства, они просто хотят поучаствовать «в шумной тусовке».

Дмитрий Песков отметил, что те, кто вышел в субботу на несогласованные акции и нападал на правоохранителей, являются нарушителями закона.

— Это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону, — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что все несогласные с чем-либо граждане могут задать вопросы в рамках закона — для этого существуют СМИ, передает РИА Новости.

Читайте также: В Кремле призвали россиян разъяснить детям опасность незаконных акций

Дмитрий Песковнесогласованная акцияМосква
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