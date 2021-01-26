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В Кремле призвали россиян разъяснить детям опасность незаконных акций
Фото: kremlin.ru

В Кремле призвали россиян разъяснить детям опасность незаконных акций

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Детям в России нужно объяснять, что участие в несогласованных акциях представляет опасность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 января.

— Детям просто нужно объяснить, насколько это опасно, и мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых несогласных, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков отметил, что воздействие таких «провокаторов» почувствовали многие, в том числе правоохранители.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила о недопустимости вовлечения детей в несанкционированные акции.

Читайте также: Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве

Дмитрий Песковнесогласованная акцияКремль
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