В Кремле призвали россиян разъяснить детям опасность незаконных акций
Детям в России нужно объяснять, что участие в несогласованных акциях представляет опасность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 января.
— Детям просто нужно объяснить, насколько это опасно, и мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых несогласных, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Дмитрий Песков отметил, что воздействие таких «провокаторов» почувствовали многие, в том числе правоохранители.
Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила о недопустимости вовлечения детей в несанкционированные акции.
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