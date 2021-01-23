Детский омбудсмен Москвы заявила о недопустимости вовлечения детей в незаконные акции

Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и призвала родителей провести с детьми разъяснительную беседу.

Она напомнила о том, что вовлекать в подобные мероприятия детей противозаконно.

— Я отрицательно отношусь, когда несовершеннолетних детей всячески призывают различными способами ходить на митинги. Хочу обратиться к родителям и напомнить им, что необходимо в первую очередь объяснять детям, что они могут отстаивать свои права, когда станут старше. Конечно, для начала им придется разобраться в сущности и подоплеке тех или иных политических движений, — цитирует слова омбудсмена ТАСС.

По словам Ярославской, она останется на дежурстве до конца текущего дня для того, чтобы попавшие в сложную ситуацию дети могли получить помощь.

Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях, которые планируются на 23 января в разных городах России. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения. Причастных к ним будут привлекать к ответственности.

Столичные власти также назвали незаконным проведение планирующейся акции в Москве.

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