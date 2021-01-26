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Минздрав России смягчит требования к стоматологическим клиникам
Фото: pexels.com

Минздрав России смягчит требования к стоматологическим клиникам

Анастасия Колоскова

Общество

Министерство здравоохранения Российской Федерации готовит изменения в приказы, которые смягчат правила работы стоматологических клиник. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Согласно сообщению, Минздрав принял такое решение, прислушавшись к доводам бизнес-омбудсмена.

Изменения коснутся ситуации с радиовизиографами и ортопантомографами — аппаратами для внутриротовых и панорамных снимков зубов, которыми обязали оснастить с 1 января 2021 года все стоматологические клиники, не имеющие отдельного рентгеновского кабинета.

Как заявили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, установка дополнительного оборудования ведет за собой расширение и перепланировку помещений.

— Складывается ситуация, при которой медицинской организации необходимо закупить дорогостоящее оборудование, даже если его использование не предполагается при осуществлении конкретной деятельности, — цитируют Титова РИА Новости.

В своем ответе Минздрав заявил, что разрабатывает изменения в правила. Согласно им, дополнительное оборудование потребуется лишь в том случае, если у клиники не заключен договор с медорганизацией, имеющей лицензию на услуги по рентгенологии. Новый стандарт оснащения кабинета будет предусматривать наличие либо радиовизиографа, либо ортопантомографа.

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