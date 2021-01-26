Дело возбудили в Москве после инцидента с зажатой в дверях трамвая пенсионеркой
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием трамвая, в результате которого пострадала пенсионерка. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что в центре столицы в 3-м Самотечном переулке водитель трамвая сделал остановку и, не убедившись в том, что двери закрыты, начал движение. В это время в дверях была 82-летняя жительница. В результате ее зажало дверьми транспортного средства, после она выпала на дорогу.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), передает агентство городских новостей «Москва».
В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
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