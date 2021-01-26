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Дело возбудили в Москве после инцидента с зажатой в дверях трамвая пенсионеркой
трамвай, зима, наземный транспорт, общественный транспорт, метель / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дело возбудили в Москве после инцидента с зажатой в дверях трамвая пенсионеркой

Юлия Ямпольская

Происшествия
3-й самотечный переулокКарта всех событий

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием трамвая, в результате которого пострадала пенсионерка. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в центре столицы в 3-м Самотечном переулке водитель трамвая сделал остановку и, не убедившись в том, что двери закрыты, начал движение. В это время в дверях была 82-летняя жительница. В результате ее зажало дверьми транспортного средства, после она выпала на дорогу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), передает агентство городских новостей «Москва».

В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

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