Мужчина скончался в результате наезда на остановку на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 88 Карта всех событий

Мужчина погиб в результате наезда на металлический отбойник, а затем и остановку общественного транспорта на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу шоссе Энтузиастов, дом 88. От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте.

Ранее сообщалось, что машина вылетела с дороги в пруд на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в понедельник, 25 января. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.

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