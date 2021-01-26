Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина скончался в результате наезда на остановку на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay / Andrew Khoroshavin

Мужчина скончался в результате наезда на остановку на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 88 Карта всех событий

Мужчина погиб в результате наезда на металлический отбойник, а затем и остановку общественного транспорта на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу шоссе Энтузиастов, дом 88. От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте.

Ранее сообщалось, что машина вылетела с дороги в пруд на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в понедельник, 25 января. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.

Читайте также: Два человека тяжело пострадали при ДТП на 65-м километре Калужского шоссе

погиб от полученных травмМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте