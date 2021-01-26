Автомобиль выехал с дороги в пруд на юго-востоке Москвы

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Автомобиль выехал с дороги в пруд на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре в понедельник, 25 января.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.

В настоящее время транспортное средство находится на льдине. Сотрудники экстренных служб пытаются достать машину из пруда.

Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Новой Москве. Уточняется, что инцидент произошел на 56-м километре Варшавского шоссе в воскресенье, 24 января.

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