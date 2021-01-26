Спорткомплекс с ледовой ареной появится рядом со стадионом «Динамо» в Москве

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Новый спортивный комплекс построят возле стадиона «Динамо» в столице. Об этом во вторник, 26 января, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, площадь здания будет составлять более 25 тысяч квадратных метров. Объект появится по адресу Ленинградский проспект, дом 36. Старый спорткомплекс, который находился на этом месте раньше, снесли в 2017 году.

— В нем можно будет проводить соревнования, заниматься хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под одной крышей. Кровля задумана как смотровая площадка, откуда будет открываться замечательный вид на Петровский парк, — цитирует Кузнецова официальный портал мэра Москвы.

Внутри спортивного комплекса появится тренировочная ледовая арена с трибуной на 100 зрителей, футбольный манеж, гимнастический зал со зрительскими местами и зал единоборств. Кроме того, в здании будут оборудованы универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола с трибуной на тысячу зрителей.

На первом этаже центра откроются магазин с сувенирной продукцией, кафе и гардероб. Территорию вокруг здания благоустроят.

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