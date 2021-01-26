Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спорткомплекс с ледовой ареной появится рядом со стадионом «Динамо» в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Спорткомплекс с ледовой ареной появится рядом со стадионом «Динамо» в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Новый спортивный комплекс построят возле стадиона «Динамо» в столице. Об этом во вторник, 26 января, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, площадь здания будет составлять более 25 тысяч квадратных метров. Объект появится по адресу Ленинградский проспект, дом 36. Старый спорткомплекс, который находился на этом месте раньше, снесли в 2017 году.

— В нем можно будет проводить соревнования, заниматься хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами — все под одной крышей. Кровля задумана как смотровая площадка, откуда будет открываться замечательный вид на Петровский парк, — цитирует Кузнецова официальный портал мэра Москвы.

Внутри спортивного комплекса появится тренировочная ледовая арена с трибуной на 100 зрителей, футбольный манеж, гимнастический зал со зрительскими местами и зал единоборств. Кроме того, в здании будут оборудованы универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола с трибуной на тысячу зрителей.

На первом этаже центра откроются магазин с сувенирной продукцией, кафе и гардероб. Территорию вокруг здания благоустроят.

Читайте также: Лыжный центр спортивной базы «Лесная» реконструируют в Троицке

СпортМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте