Экспорт столичного светового оборудования вырос на 8,8 процента в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2020 году столичный экспорт светового оборудования увеличился на 8,8 процента и составил 47,20 миллиона долларов США. Об этом во вторник, 26 января, сообщи заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, световое оборудование города экспортируют в 83 страны мира. Основными покупателями являются страны Европы и постсоветского пространства.

— Так, в структуру экспорта московского светового оборудования входит Белоруссия с объемом импорта в 14,46 миллиона долларов США, Казахстан, куда было экспортировано продукции на 12,86 миллиона долларов США, Ирландия – 2,73 миллиона долларов США и Германия, для которой этот показатель составил 2,32 миллиона долларов США, — уточнил Ефимов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на данный момент Москва является лидером по объемам экспорта светового оборудования среди всех регионов РФ. Помимо этого, в 2020 году появилось 14 новых рынков сбыта, что говорит о том, что промышленники постоянно увеличивают объемы поставок и расширяют географию продаж.

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