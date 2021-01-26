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Пять женщин — помощников машинистов начали работу на МЖД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пять женщин — помощников машинистов начали работу на МЖД

Юлия Ямпольская

Город

На Московской железной дороге (МЖД) начали работу пять женщин — помощников машинистов. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Уточняется, что девушки закончили стажировку и получили свидетельства о квалификации в конце 2020 года. А с 1 января 2021 года они начали работу в составе локомотивных бригад пригородных поездов и поездов дальнего следования МЖД. Среди них: Дорофеева Софья, Каткова Анастасия, Симонова Ольга и Лемешко Анжела, Наместникова Алена. Последняя в должности помощника машиниста начала водить поезда дальнего следования сообщением Москва — Казань, Москва — Ижевск.

В пресс-службе МЖД рассказали, что согласно своим должностным инструкциям в пути девушки будут контролировать работу приборов в кабине, следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.

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