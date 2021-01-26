Восемь инженерных объектов построят за три года в Новой Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Москвы в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за 2021 — 2023 годы построят и реконструируют восемь инженерных объектов. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Также в Новой Москве построят 66 километров водоводов и 11 водораспределительных станций, которые позволят увеличить объем централизованного водопотребления на 82 тысячи кубометров в сутки. Это улучшит ситуацию с водоснабжением жителей Марушкинского, Кокошкина, Воскресенского, Рязановского и Десеновского, Сосенского и Краснопахорского поселений.

Будут реконструированы два очистных сооружения, построены 15 километров самотечных и напорных трубопроводов и четырех канализационно-насосных станций (КНС) с увеличением объема централизованного водоотведения на 130 тысяч кубометров в сутки.

В рамках развития системы водоотведения в ТиНАО будет создана КНС «Прокшино» с системами самотечных и напорных трубопроводов производительностью 120 тысяч кубометров в сутки для приема сточных вод от Коммунарки, Филимонковского, Сосенского и Воскресенского поселений и деревни Середнево.

Реконструкции подвергнутся и Южно-Бутовские очистные сооружения, чья мощность будет увеличена.

Подходит к завершению строительство самотечного коллектора в системе КНС «Внуково» и «Ново-Солнцевская», добавил Владимир Жидкин.

По информации ведомства, стартовало строительство КНС и отводящих трубопроводов на территории транспортно-пересадочного узла «Мамыри», там же завершается проектирование ливневых очистных сооружений.

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