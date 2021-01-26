Премьер-министр Италии подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца во вторник, 26 января.
В сообщении уточняется, что заявление об увольнении премьер-министр подал президенту Серджо Маттарелле. Глава государства предложил Конте продолжить работу.
— Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности, — отметили в пресс-службе.
Разговор премьер-министра и итальянского лидера продолжался на протяжении получаса, передает РИА Новости.
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