Премьер-министр Италии подал в отставку

Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца во вторник, 26 января.

В сообщении уточняется, что заявление об увольнении премьер-министр подал президенту Серджо Маттарелле. Глава государства предложил Конте продолжить работу.

— Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности, — отметили в пресс-службе.

Разговор премьер-министра и итальянского лидера продолжался на протяжении получаса, передает РИА Новости.

Читайте также: Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал в отставку