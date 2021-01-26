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Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

Ростислав Зубков

Транспорт

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках. Церемония прошла во вторник, 26 января.

Речь идет о развязке на пересечении автотрассы М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках. Ее возвели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключевая цель объекта — соединить Старые и Новые Химки, чтобы сделать промышленную часть города доступной для транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, строительство путепровода началось в 2019 году и продлилось около двух лет. Общая площадь развязки — около 40 тысяч «квадратов», протяженность основного хода — 0,8 километра вместе с путепроводом, длина которого достигает 158 метров. При этом число полос по главному ходу — от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

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