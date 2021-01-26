Новую дорогу в поселке Воскресенское в ТиНАО откроют до конца года 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дорогу от поселка Воскресенское через улицу Центральную до СНТ «Бархатная роща» в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Она позволит соединить маршрутом общественного транспорта центр поселка, детско-взрослую поликлинику, образовательный комплекс «школа — детский сад» и садовое товарищество, — уточнил Жидкин.

По словам главы департамента, автобусный маршрут также улучшит транспортную доступность социальных объектов на территории поселка.

На данном этапе строительства ведется монтаж инженерных коммуникаций.

Так, новая дорога в поселке Воскресенское появится в результате реконструкции прежних улиц. Ее длина составит 780 метров, а ширину увеличат до семи метров. В проекте предусмотрены пешеходные тротуары, отстойно-разворотная площадка для автобуса и автостоянки.

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