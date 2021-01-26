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«Вызывайте экзорциста»: фанатов взволновал снимок Мирославы Карпович с забинтованной рукой
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Вызывайте экзорциста»: фанатов взволновал снимок Мирославы Карпович с забинтованной рукой

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Мирослава Карпович опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором у девушки забинтована рука. Состояние артистки взволновало подписчиков.

На снимке Карпович позирует на подоконнике в студии на фоне большого окна. Девушка изогнулась, поставив левую ногу на стену и запрокинув голову. Актриса вытянула одну руку за спину, а другую опустила вдоль тела. На снимке видно, что опущенная рука девушки перебинтована в районе кисти.

— Вы не танцуете скосиглаз? Увы, я все еще танцую и обязательно добавляю кекуоковый вывих или стилем озноб, — написала актриса под фото.

Фанатов испугала перебинтованная рука Карпович. Подписчики начали переживать за здоровье актрисы.

«Такое легкое, воздушное фото. Что с рукой?»; «Где вы пальцы поломали?»; «Зая, что с рукой?»; «Вызывайте экзорциста! А если серьезно: вот это растяжка! Огонь огненный!» — написали фанаты в комментариях.

Актриса поспешила успокоить подписчиков. Карпович ответила на один из комментариев, объяснив, что снимок является архивным, он был сделан еще три года назад. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.

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травма«Инстаграм»Мирослава Карпович
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