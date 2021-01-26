«Красивые и счастливые»: Ксения Бородина показала, как кружится в танце с мужем

Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала в соцсетях видеоролик, где исполняет медленный танец с мужем Курбаном Омаровым.

Видео было снято во время торжества в честь 35-летия Ольги Бузовой, которое прошло в понедельник, 25 января, в одном из дорогих банкетных залов в Москве.

На кадрах супруги гармонично кружатся под известный хит в исполнении солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, периодически разбавляя свой танец экспрессивными приемами.

— Наша короночка в танце, — подписала Боролина видеоролик в Instagram-аккаунте.

«Многих лет вам так кружить вместе»; «Вы прекрасная пара, счастья вам!»; «Какие вы красивые и счастливые», — умилились паре подписчики телеведущей.

Ранее телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова разместила на своей странице в социальной сети Instagram видео с празднования своего 35-летия, на котором было замечено множество звездных гостей.

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