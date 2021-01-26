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Появилось видео с роскошного юбилея Ольги Бузовой
Ольга Бузова отмечает 35-летие / Фото: instagram.com/buzova86

Появилось видео с роскошного юбилея Ольги Бузовой

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова разместила на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories видео с празднования своего 35-летия. Многочисленных звездных гостей ждали роскошный стол и шоу c цирковыми номерами. Сама звезда выбрала для праздника довольно экстравагантный наряд — белое платье с «крыльями» на плечах и вырезом в форме сердца на спине и ниже пояса.

Торжество прошло в понедельник, 25 января, в одном из дорогих банкетных залов в Москве. Бузова долго готовилась к мероприятию: продумывала номера для представления, меню и украшения зала. В беседе с журналистами в начале праздника она призналась, что переживает сложный жизненный этап, но близкие помогают ей не впадать в уныние.

Среди звездных гостей были Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов и Андрей Малахов. Певицу поздравили братья Сафроновы, коллеги по «Дому-2» Наталья Варвина, Дарья и Сергей Пынзарь, певица Анастасия Стоцкая. Соведущая Ольги Бузовой Ксения Бородина пришла с супругом — бизнесменом Курбаном Омаровым.

Мама телеведущей не смогла посетить торжество, она осталась с бабушкой артистки, которая больна раком. В видеообращении к дочери, которое продемонстрировали на большом экране, Ирина Александровна призналась, что гордится ей.

Первая вечеринка в честь дня рождения Бузовой прошла 20 января, на ней присутствовали самые близкие друзья и родные. Именно тогда между певицей и ее экс-возлюбленным Давидом Манукяном случилась ссора, которая привела к окончательному разрыву.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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