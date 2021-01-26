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Число ДТП с детьми снизилось на треть в Москве в 2020 году
Фото: Moscow-Live

Число ДТП с детьми снизилось на треть в Москве в 2020 году

Кирилл Николаев

Город

Количество аварий с детьми уменьшилось более чем на 30 процентов в столице в 2020 году. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Отмечается, что число пострадавших и погибших детей на 32 и 40 процентов меньше, чем за 2019 год. Общее снижение по показателям аварийности составило 15 процентов.

В ГИБДД отметили, что число погибших в ДТП впервые не превысило трех человек на 100 тысяч населения и составило 2,9. Это минимальное значение за последние более чем 15 лет, сообщает РИА Новости.

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