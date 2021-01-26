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Процедура получения налогового вычета при покупке недвижимости будет упрощена
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Процедура получения налогового вычета при покупке недвижимости будет упрощена

Елена Фролова

Общество

Российские власти планирую упростить получение налогового вычета при покупке жилья, а также при погашении процентов за ипотеку и операциях на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Данный законопроект приняла Государственная дума России в первом чтении, сообщает ФАН.

На данный момент россияне должны подавать налоговую декларацию по НДФЛ и пакет подтверждающих документов. В будущем упрощенный порядок позволит проводить бесконтактное общение с налоговыми органами. Сделать это можно будет с помощью личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы.

Как только пользователь подаст заявление, система ФНС обработает полученные сведения.

— По вычетам не нужно будет предоставлять никаких бумаг, — уточнил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Благодаря документу также будут снижены издержки банков. До законопроекта они выдавали гражданам документы в бумажном виде для подтверждения права на получение вычета. Теперь же все будет проводиться в онлайн-режиме.

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