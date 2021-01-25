«Ажиотажный спрос»: что нужно знать о льготной ипотеке в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Весной 2020 года власти России запустили программу льготного ипотечного кредитования. Она оказалась очень популярной у граждан: к концу прошлого года в одной только Москве было выдано более 47 тысяч соответствующих займов. «Вечерняя Москва» выяснила, какое жилье можно купить по льготной ипотеке, какие существуют нюансы выдачи кредита, а также порядок его оформления.

Речь идет об ипотеке по ставке 6,5 процента годовых. Эту программу власти запустили на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Тогда и сейчас за действие программы отвечает АО «ДОМ.РФ», служащее вспомогательным инструментом для проведения жилищной политики в России. Лидером льготного ипотечного кредитования оказалась Москва, где на 31 декабря 2020 года объем таких займов составил 263,5 миллиарда рублей.

Льготная ипотека: кто может взять, куда идти, к чему быть готовым

Получить льготную ипотеку не только ожидаемо выгодно, но и достаточно просто. Как сообщается на сайте «ДОМ.РФ», этот кредит может взять любой гражданин России, никаких ограничений по возрасту и семейному положению нет.

Чтобы оформить кредит, нужно отправиться в банк. На сегодняшний день к программе льготной ипотеки присоединились свыше 60 кредитных организаций, с полным списком которых можно ознакомиться здесь. Примечательно, что подать заявку на кредит можно сразу в несколько банков, чтобы потом выбрать тот, с которым вы договоритесь на лучших для вас условиях. В некоторые банки можно не приходить вовсе: на их сайтах есть возможность заполнить заявление онлайн, после чего оно поступит на рассмотрение.

Крайне важно учитывать, что, несмотря на отсутствие каких-либо строгих требований к заявителю, банки могут выдвигать свои дополнительные условия при составлении соглашения.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Про условия понятно, а какое мне дадут жилье?

По ставке 6,5 процента можно получить квартиру в строящейся новостройке либо готовое жилье у застройщика. В Москве, например, максимальная сумма субсидированного займа — 12 миллионов рублей. Аналогичные цифры распространяются на Подмосковье, Петербург и Ленобласть. В других регионах ипотека поскромнее — до шести миллионов рублей.

Сколько нужно денег на первый взнос?

Для кредита с поддержкой государства на первых порах необходимости внести не меньше 15 процентов от стоимости жилья. Это будет первый взнос для покупки недвижимости в рамках льготного ипотечного кредитования. Здесь отдельную выгоду могут получить семьи: материнский капитал можно использовать как взнос или хотя бы часть взноса. Уточняется, что в таком случае нужно будет выделить детям долю в собственности.

Может ли ставка 6,5 процента стать еще ниже?

Некоторые банки уже опустили ее до шести процентов, хотя в целом льготная ставка остается неизменной на протяжении всего срока выплаты кредита.

С другой стороны, ставка может и вырасти, если заявитель откажется от страхования. В этом случае банк окажется в ситуации повышенного риска и получит право повысить ставку до 7,5 процента.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Кажется, я готов идти в банк. Какие документы мне нужны?

Точный список бумаг, которые вам пригодятся, следует уточнять в самом банке заблаговременно (онлайн либо по телефону). В большинстве случаев традиционно понадобятся: паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке или разводе, справка о доходах по форме 2-НДФЛ (ее берем у работодателя). Для мужчин младше 27 лет может пригодиться военный билет или иной документ, подтверждающий, что заемщик не подлежит призыву в армию.

Помимо этого, кредитная организация может запросить заверенную работодателем копию трудовой книжки, договора по совместительству или выписку из лицевого счета Пенсионного фонда России.

В некоторых случаях оформить ипотеку можно вообще с помощью пары документов, но это, опять же, зависит от банка.

По мнению доктора экономических наук, профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова, доцента департамента финансов факультета экономики ВШЭ Алексея Саврукова, людям в сущности нужна не столько ипотека, сколько жилье, которое государство помогает приобрести на более выгодных условиях.

— Ажиотажный спрос у населения обусловлен ожиданием того, что жилье подорожает. При этом спрос на жилье растет из-за дешевой ипотеки, хотя предложение на рынке не меняется, — пояснил собеседник «ВМ».

Савруков отметил, что таким образом правительство стимулирует жилищное строительство. Он выразил уверенность, что в России также нужно возводить больше доступного жилья и развивать конкуренцию на строительном рынке.

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