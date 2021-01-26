Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в столичном метро
Фото: moscow.sledcom.ru

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в столичном метро

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

В вестибюле станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

При задержании 20-летнего пассажира за мелкое хулиганство сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него наркотические средства. Согласно результатам экспертизы, этими веществами оказались мефедрон и марихуана. По версии следствия, подозреваемый приобрел наркотики путем закладки в одной из лесопарковых зон Москвы и пытался их сбыть.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Читайте также: Дело возбудили в Москве после инцидента с зажатой в дверях трамвая пенсионеркой

задержание подозреваемогоМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Все мнения
О проекте