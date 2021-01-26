Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в столичном метро

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Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Щёлковская Карта всех событий

В вестибюле станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

При задержании 20-летнего пассажира за мелкое хулиганство сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него наркотические средства. Согласно результатам экспертизы, этими веществами оказались мефедрон и марихуана. По версии следствия, подозреваемый приобрел наркотики путем закладки в одной из лесопарковых зон Москвы и пытался их сбыть.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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