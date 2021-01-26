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Стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы мужчину задержали
Фото: pixabay.com / Lukáš Jančička

Стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы мужчину задержали

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что с заявлением в полицию обратился житель столицы. Он рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова увидел машину, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло.

Полицейские задержали 31-летнего подозреваемого. Выяснилось, что это не первый случай его расправы над животными. Мужчина причастен к ранению кошки у дома на улице Гарибальди. Тогда животное не погибло. Кошка находится в ветеринарной клинике.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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