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Госдума поддержала законопроект о «гаражной амнистии»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума поддержала законопроект о «гаражной амнистии»

Ростислав Зубков

Закон

Госдума приняла в первом чтении проект закона о «гаражной амнистии». Депутаты приняли решение во вторник, 26 января, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Проект был разработан в целях создания правовых условий для оформления прав россиян на такие объекты недвижимости, как гаражи. Закон позволит без лишних сложностей оформить права на гаражи и землю под ними, а также предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защищая свои права.

Законом предусматривается механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи граждан, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Наряду с этим определяется список документов для покупки этих участков.

Вместе с тем россияне освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта — этим займется орган местного самоуправления. Помимо этого, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, поскольку документы на регистрацию также будет подаваться органом МСУ. Об этом пишет РИА Новости.

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