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«Прекрасный человек»: продюсер группы «Восток» прокомментировал смерть вокалистки
Фото: instagram/asnatella_actress_model

«Прекрасный человек»: продюсер группы «Восток» прокомментировал смерть вокалистки

Анастасия Колоскова

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Основатель и продюсер группы «Восток» Геннадий Филиппов прокомментировал смерть бэк-вокалистки Натэллы Ас, тело которой было обнаружено на юго-западе Москвы.

Композитор сообщил, что узнал о гибели певицы по дороге на концерт 23 января от ее подруги. Он уточнил, что Натэлла тоже должна была принять участие в выступлении, но накануне до нее не смогли дозвониться.

Он признался, что не знает истинной причины ее кончины.

— Мы в таком шоке! Натэлла — очень позитивный человек. Понятно, что у всех сейчас трудности. Наверное, были какие-то проблемы в семье, как у всех. Плюс у всех артистов сейчас такая ситуация. Она же еще в кино снималась в каких-то там ролях, была актрисой еще. Поэтому очень тяжелое было общее положение финансовое, — цитирует слова продюсера Пятый канал.

Филиппов уточнил, что не замечал у Натэллы Ас каких-либо отклонений и назвал вокалистку «прекрасным человеком», которая его, как продюсера, устраивала «и в музыкальном, и в человеческом плане».

Он рассказал, что певицу похоронят в Муроме. Дата прощания пока не известна.

Ранее в СМИ появилась информация, что Натэлла Ас погибла в результате падения с балкона. 48-летняя женщина страдала депрессией.

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