«Без короны на голове»: близкий друг рассказал о погибшей вокалистке группы «Восток»

Фото: instagram/asnatella_actress_model

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Бэк-вокалистка группы «Восток» Натаэлла Ас была очень добрым и отзывчивым человеком, с хорошей репутацией и «без короны на голове». Так прокомментировал уход из жизни участницы легендарной группы близкий друг покойной Игорь Любимов.

По его словам, артистка была очень трудолюбивой и неконфликтной.

— Мы часто с Наташей пересекались на различных мероприятиях. Она была очень приятной, отзывчивой, никогда не была замешана в каких-то нелицеприятных историях, — сказал Любимов.

При этом собеседник «ВМ» отметил, что в последний раз он виделся с певицей еще до начала пандемии:

— У нее могла быть депрессия. Многие артисты лишились работы в период карантина. А творческий человек без своего детища любимого и зрителей увядает.

Любимов отметил, что для него смерть Натаэллы Ас стала настоящим потрясением.

В свою очередь бывший участник группы «Восток» Дмитрий сообщил «ВМ», что Натаэлла Ас никогда не входила в классический состав коллектива:

— Она имеет крайне посредственное отношение именно к классическому составу нашей группы. Когда Филиппов разорвал с нами отношения, я и настоящие солистки группы, Наталья Сигаева и Лариса Филиппова, создали свой коллектив — Vostok Band, после чего продолжили свой творческий путь. А Геннадий Филиппов пригласил на место бэк-вокалистки Натаэллу. А на роль солистки поставил свою даму сердца.

Собеседник «ВМ» отметил, что сожалеет о кончине участницы группы, но уверяет, что она в коллективе начала выступать относительно недавно.

Ранее сообщалось, что вокалистка музыкальной группы «Восток» Натэлла Ас найдена мертвой на юго-западе Москвы. Тело певицы было обнаружено прохожими возле одного из домов на улице Теплый Стан. Прибывшие медики констатировали смерть 48-летней певицы. Около погибшей была найдена ее сумка с документами, ключами и телефоном. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Музыкальный коллектив «Восток» известен такими хитами, как «Миражи», «Танец желтых листьев» и «До встречи». Натэлла Ас стала участницей группы около года назад.

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