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Пассажиры ЦППК перевезли хамелеона и семейство хорьков в 2020 году
Фото: pixabay.com

Пассажиры ЦППК перевезли хамелеона и семейство хорьков в 2020 году

Кирилл Николаев

Транспорт

Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2020 году перевезли хамелеона, семейство хорьков, каракала и других животных. Об этом во вторник, 26 января, сообщили на сайте перевозчика.

Отмечается, что в 2020 году пассажиры ЦППК перевезли более 30 тысяч питомцев. В список самых необычных животных попали кролики, мини-пиг, цыплята, утки, попугай ара, хамелеон, семейство хорьков и каракал.

Наибольшей популярностью услуга по перевозке животных пользовалась на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Там было перевезено более 53 тысяч питомцев. На втором месте оказалось Ярославское направление МЖД — свыше 51 тысячи. Курское направление МЖД замкнуло тройку лидеров (более 38,5 тысячи поездок с питомцами).

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пассажирыживотныеЦППК
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