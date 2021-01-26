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Александр Гудков и Иван Дорн будут вести новый сезон «Орла и решки»
Фото: instagram.com/littlebigband

Александр Гудков и Иван Дорн будут вести новый сезон «Орла и решки»

Елена Фролова

Звезды

Новыми ведущими юбилейного сезона шоу о туризме и путешествиях «Орел и решка» станут юморист Александр Гудков и музыкант Иван Дорн. Об этом сообщается на сайте Nation-News.

Для каждого из них участие в проекте будет дебютным. Премьера первого выпуска ожидается 15 февраля.

— Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: «поженились», тут же поругались и развелись! — приводятся слова Александра Гудкова.

В свою очередь его коллега по шоу рассказал, что с удовольствием окунется в новый для него мир телевидения. Он также вспомнил, что в начале своей карьеры не прошел один кастинг на роль ведущего шоу.

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развлечениешоуАлександр Гудков
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