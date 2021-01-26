Налоговый вычет за спортивные занятия предлагают предоставлять россиянам

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Законопроект о предоставлении россиянам права на получение налогового вычета на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги рассмотрели в Госдуме. Об этом сообщает ФАН.

Согласно данной инициативе, предлагается ввести новый вид социального вычета по НДФЛ в сумме, которую платят за занятия спортом. Виды данных услуг будут определены кабинетом министров. Однако физкультурные организации и предприятия будут обязательно включены в специальный список, который сформируют на соответствующий налоговый период.

Сам налоговый вычет должен составить 13 процентов от суммы, затраченной на занятия, но не больше 120 тысяч рублей в год с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ. Так, налогоплательщик сможет получить не более 15,6 тысячи рублей за год.

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