Реставрация четырех надгробий семьи Третьяковых завершилась в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

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Специалисты завершили комплексную реставрацию четырех надгробий семьи Третьяковых на Даниловском кладбище. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Отмечается, что все надгробия имеют статус выявленного объекта культурного наследия. Работы прошли по заказу и под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, рабочие устранили все трудноудаляемые загрязнения. Также они заделали трещины и устранили сколы. Особое внимание было уделено реставрации оснований надгробий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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