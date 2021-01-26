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Реставрация четырех надгробий семьи Третьяковых завершилась в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Реставрация четырех надгробий семьи Третьяковых завершилась в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 4-й Рощинский проезд, 30с11 Карта всех событий

Специалисты завершили комплексную реставрацию четырех надгробий семьи Третьяковых на Даниловском кладбище. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Отмечается, что все надгробия имеют статус выявленного объекта культурного наследия. Работы прошли по заказу и под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, рабочие устранили все трудноудаляемые загрязнения. Также они заделали трещины и устранили сколы. Особое внимание было уделено реставрации оснований надгробий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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