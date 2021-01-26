Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Пешехода сбили на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru

СМИ: Пешехода сбили на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на юго-востоке столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 26 января.

Инцидент произошел на пересечении улицы Привольной и Лермонтовского проспекта. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Также вызвана скорая помощь.

Читайте также: Стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы мужчину задержали

наезд на пешеходабригада скорой помощиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте