СМИ: Пешехода сбили на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на юго-востоке столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 26 января.

Инцидент произошел на пересечении улицы Привольной и Лермонтовского проспекта. О состоянии пострадавшего не сообщается.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Также вызвана скорая помощь.

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