«Активное долголетие» возобновили в 29 округах Подмосковья

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Проект «Активное долголетие» вновь запустили в 29 округах Московской области. Об этом сообщает телеканал «360°».

Уточняется, что, для того чтобы продолжить занятия, пенсионерам нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции либо иметь антитела. По информации пресс-службы министерства социального развития Подмосковья, с 22 января уже начались занятия на свежем воздухе. А активности в помещениях возобновили в Домодедове, Раменском, Звездном городке, Красногорске, Шатуре, Балашихе, Люберцах, Подольске, Пушкинском, Павловском Посаде и других округах.

Все клубы работают с соблюдением санитарных правил. Всего на территории Подмосковья работают 55 кружков и секций «Активного долголетия».

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